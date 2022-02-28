كشوفات نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي لجميع المحافظات بالعراق عبر epedu.gov.iq

نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل آلاف من الطلاب في مختلف محافظات العراق هو نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي، وذلك بعد ان تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية عن الرابط الخاص بصدور النتائج، حيث أن نتيجة الدور التمهيدي للثالث المتوسط للعام الدراسي الجاري 2022 من المقرر أن تصدر إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال بعض البيانات البسيطة الخاصة بالطالب مثل الرقم الامتحاني وبعض البيانات الهامة الاخرى، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي

لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل الوزارة أن نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي من المقرر أن تكون متوافرة في محافظات بغداد، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالى ، كربلاء ، كركوك ، ميسان ، المثنى ، النجف ، نينوى ، القادسية ، الأنبار ، بابل ، صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، اربيل ، دهوك، على ان تكون النتائج متواجدة في موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان تكون النتائج متواجدة لطلاب القسم العلمي والادبي.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي

يمكن الآن للجميع التعرف على خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي، حيث ان النتيجة متواجدة الآن لجميع الطلاب من خلال موقع وزاره التربية والتعليم والتعليم العالي العراقية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية الخاصة بالحصول على النتائج: