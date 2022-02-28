شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022 الجزائر وموعد صب الدفعة الأولى من المنحة ورابط التسجيل

شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022 الجزائر، يعتبر واحد من أكثر المواضيع التي يزداد عنها البحث في الأيام القليلة الماضية في جميع أنحاء الولايات الجزائرية المختلفة وذلك حيث يسعى الجميع إلى التعرف على شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022 الجزائر، تلك المنحة التي تم الإعلان عنها من جانب السيد رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون وذلك من أجل دعم الشباب العاطلين عن العمل، وكان السيد الرئيس قد أجاب على التساؤلات لعدد من الصحفيين حين تساءلوا عن قيمة هذه المنحة حيث رد الرئيس قائلًا بأن المنحة تقدر بنحو 13 ألف دينار جزائري، وعن موعد بدء صرف هذه المنحة للأشخاص المتقدمين فقال أنه من المقرر أن يتم صرف المنحة في ال 28 من كل شهر بداية من شهر مارس القادم.

شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022 الجزائر

ويجب للاستفادة من المنحة الجزائرية الخاصة بالشباب العاطلين يجب أن يستوفي الشخص المتقدم شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022 الجزائر التي تم الإعلان عنها كالآتي:

أن يكون المتقدم يتمتع بالجنسية الجزائرية ومقيم في الجزائر.

أن يكون المتقدم مسجل في وكالة التشغيل الجزائرية للمرة الأولى.

يجب ألا يكون المتقدم مستفيد من أي برامج دعم أخرى في الجزائر.

كما يجب أن يتراوح عمر الأشخاص المتقدمين بين 19 و 40 عام.

الأشخاص المحبوسين الذي قضوا مدة العقوبة يمكنهم الاستفادة من المنحة في حال استوفوا كل الشروط.

يجب أن يقدم الشخص ما يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

يجب ألا يكون المتقدم قد رفض عرضين متطابقين مع مؤهلاته.

في حال كانت المتقدمة متزوجة يجب أن يكون زوجها عاطل عن العمل.

رابط الاستفادة من منحة البطالة 2022 الجزائر

وبعدما تعرفنا على شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022 الجزائر نتعرف الآن على الرابط والخطوات اللازمة للتسجيل في المنحة للاستفادة من الدعم المقدم منها:-