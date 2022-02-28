إعرف الآن.. رابط منظومة القروض السكنية مصرف الادخار لمبادرة إسكان الشباب 2022 عبر pmhi.ly

ننشر لكم رابط منظومة القروض السكنية مصرف الادخار، اشتدت نسبة البحث من قبل عشرات الآلاف من الشباب الليبي، وذلك من أجل التعرف على طريقة التسجيل في منظومة القروض السكنية، حيث يسعى الكثير من الشباب من أجل الحصول على قروض سكنية تساعدهم في الحصول على سكن، وبشكل خاص الشباب المقبلين على الزواج، وقد تم الإعلان من قبل الحكومة الليبية عن مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والأسر المحتاجة، ويتم التسجيل في هذه المبادرة بشكل الكتروني ويستفيد من هذه المبادرة الآلاف من الأسر بشرط توافق الشروط المعلنة، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم طريقة التسجيل والشروط المطلوبة للاستحقاق.

منظومة القروض السكنية مصرف الادخار

يتم التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والأسر المحتاجة، عبر رابط منظومة القروض السكنية مصرف الادخار، وقد تم الإعلان عن توزيع 50000 قطعة سكنية يستفيد منها الآلاف من الشباب والأسر المحتاجة، أيضا سيتم توزيع أراضي على أبناء الشهداء، وستتم آلية التسجيل بطريقة إلكترونية للتسهيل على المستحقين التقديم وتوفير عليهم الوقت والجهد ومنع الازدحام، ويكون مجموع ما تم طرحه نحو 50 ألف قطعة أرض بجانب 100 ألف وحدة سكنية، ويأتي ذلك في إطار التزام الحكومية في توطين الشباب الليبي وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من العائلات المتعففة والأسر المحتاجة، وذلك بحسب استيفاء الشروط.

رابط منظومة القروض السكنية مصرف الادخار

تسائل الكثير من الشباب والأسر الليبية عن طريقة التسجيل في منظومة القروض السكنية للاستفادة من الأراضي والوحدات السكنية المعلن عنها، وكما ذكرنا سابقا فإن التسجيل سيكون من خلال الرابط الخاص بموقع منظومة القروض السكنية من خلال الرابط التالي www.pmhi.ly، وسنوفر لكم شرحا شاملا ومفصلا لآلية التسجيل في المنظومة، فقط كل ما عليك هو القيام باتباع الخطوات والشرح خطوة بخطوة، كما أنه من الضروري أن تقوم بكتابة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح، وسيتم بعد ذلك مراجعة الطلبات من قبل الجهات المختصة، وننتقل الآن إلى خطوات التسجيل.

أولا، قم بزيارة رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار عبر www.pmhi.ly. ثانيا، قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد. ثالثا، أدخل رقم الهاتف وكود التحقق كما يظهر بالصورة. رابعا، سيتم ارسال رسالة على هاتفك المحمول تحتوى على كلمة السر. خامسا، قم بكتابة رقم الجول ثم الضغط على تسجيل الدخول. سادسا، قم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة. أخيرا أرسل الطلب.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في قروض مصرف الادخار