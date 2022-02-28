غوتيريش يحاول إيجاد حل لمسألة وصول وفد روسي إلى جنيف

كشف مقر الأمم المتحدة في جنيف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجري محاولات مع قيادة الاتحاد الأوروبي، لحل مسألة وصول وفد روسي إلى جنيف.

وأفادت أليساندرا فيلوتشي، المتحدثة باسم مقر الأمم المتحدة بجنيف، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تهاتف مرتين مع قيادة الاتحاد الأوروبي، في محاولة لحل مسألة وصول وفد روسي إلى جنيف.

وكان تعذر على الوفد الروسي حضور الفعاليات الدولية بسبب إغلاق المجال الجوي من قبل دول الاتحاد الأوروبي، حيث أشارت المتحدثة الأممية إلى أن البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك طلبت من الأمين العام "المساعدة في هذا الوضع".

وقالت فيلوتشي بهذا الخصوص: "على الرغم من أن الأمين العام غير مسؤول عن الحصول على تصاريح طيران للدول الأعضاء، فقد تحدث هو ورئيس ديوانه مع سلطات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بما في ذلك رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الذي تحدث إليه الأمين العام مرتين أمس في محاولة لحل هذه المشكلة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت يوم الأحد في برنامج تلفزيوني بأن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى جنيف للمشاركة في اجتماع مؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب قيود الاتحاد الأوروبي.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية كانت أعلنت في إيجاز صحفي يوم 25 فبراير أن وزير الخارجية الروسي سيشارك في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 28 فبراير إلى 1 مارس، مشيرة إلى أنه تم التخطيط لإجراء محادثة مع المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، وإجراء عدد من الاجتماعات الثنائية مع نظراء أجانب، إضافة إلى لقاء مع رؤساء المنظمات الدولية الرائدة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.