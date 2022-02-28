الرئيس الأوكراني مناشدا الجنود الروس: أنقذوا أرواحكم وارحلوا

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، من الاتحاد الأوروبي السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص فيما تدافع عن نفسها أمام القوات الروسية.

وقال في تسجيل فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي: “هدفنا هو أن نكون مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك أن نكون متساوين.. أنا متأكد من أن هذا هو العدل.. أثق في أننا نستحق ذلك”.

وناشد الرئيس الأوكراني الجنود الروس في التسجيل قائلا “إنقذوا أرواحكم وارحلوا”.

ويتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا، غداة تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهديد النووي الذي واجهه الأوروبيون بالتعهد إرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اليوم الإثنين مباحثات هاتفية مع حلفائه من دون أن يحدد هويتهم بغية التنسيق لرد موحد في وجه مستجدات الهجوم الروسي.

ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى يوم الأحد في مواجهة سيل من الإجراءات الانتقامية بقيادة الغرب بسبب حربه على أوكرانيا التي قالت إنها صدت محاولات من القوات البرية الروسية للاستيلاء على مراكز حضرية.

وقالت الولايات المتحدة إن بوتين يعمل على تصعيد الحرب باستخدام “لهجة خطيرة” بشأن الوضع النووي لروسيا وسط مؤشرات على أن القوات الروسية تستعد لمحاصرة المدن الكبرى في أوكرانيا التي يبلغ تعدادها نحو 44 مليون نسمة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن روسيا أطلقت أكثر من 350 صاروخا على أهداف أوكرانية حتى الآن بعضها أصاب البنية التحتية المدنية.

وذكرت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة أن قرابة 400 ألف مدني معظمهم من النساء والأطفال فروا إلى الدول المجاورة وسط انهمار الصواريخ.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني هاتفيا بأن الساعات الـ 24 المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا.

وحتى الآن لا يمكن لموسكو أن تدعي أن الهجوم الروسي حقق انتصارات كبيرة.