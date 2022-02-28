ترتيب القوى النووية فى العالم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ما تزال الأسلحة النووية أكبر خطر محدق بالأمن العالمى، خصوصا تحت وطأة الخطوات المُتسارعة التى تشهدها الحرب الأوكرانية الروسية التى دخلت يومها الخامس، إذ يمتلك الجيش الروسى قوة عسكرية ضاربة تضعه فى المرتبة الثانية عالميًا، والأول عالميًا فى الردع النووى.





ونظرًا لمخزون روسيا من الرؤوس النووية الحربية، أصدر اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) تقديرات تصنف روسيا كالأعلى بمقدار حجم مخزون الرؤوس النووية فى العالم. وبلغت التقديرات بامتلاكها 6.257 رأسًا نوويا استنادًا لآخر إحصاء صدر فى أكتوبر 2021. لتليها الولايات المتحدة بإجمالى مخزون بلغ 5.600، ثم الصين بمجموع 350، ثم فرنسا بمخزون بلغ 290 ثم إنجلترا بمخزون بلغ 225.

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