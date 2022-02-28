من أميركا والناتو.. صواريخ وأسلحة فتاكة جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، استمرار الدعم المقدم إلى أوكرانيا التي تتعرض لغزو عسكري روسي منذ 5 أيام.

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ، إن الولايات مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للشعب الأوكراني في مواجهة العملية الروسية.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن تمويل عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا، بما يمكنها مِن مواجهة الجيش الروسي.

وقال وربيرغ في مقابلة مع موقع "دوت الخليج"، إن الولايات المتحدة تعمل على مواصلة دعم الشعب الأوكراني في مواجهة تطور الهجمات الروسية، بما في ذلك مِن خلال توفير المزيد من المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وأوضح الدبلومسي الأميركي أن بلاده قدمت "مساعدات عسكرية دفاعية فتاكة جديدة" لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار، مضيفا: "بذلك يصل إجمالي المساعدة الأمنية التي التزمت بها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العام الماضي لأكثر من مليار دولار".

وتابع المتحدث: "نحن مستعدون لتقديم المزيد من الدعم لكييف".

ومن جهة أخرى، قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلفاء يكثفون دعمهم لأوكرانيا.

وأوضح ستولتنبرغ أن الدعم المقدم لأوكرانيا يشمل صواريخ الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات، وكذلك المساعدات الإنسانية والمالية.

وكان الجيش الروسي أقر يوم الأحد للمرة الأولى منذ بدء هجومه على أوكرانيا، بتكبده خسائر بشرية، لكنه لم يعلن أي حصيلة للعملية العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشينكوف، إن "العسكريين الروس يثبتون شجاعتهم في مهماتهم القتالية. مع الأسف، هناك قتلى وجرحى، لكن خسائرنا أقل بكثير من خسائر الجانب الأوكراني".