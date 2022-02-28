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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني، يبحث الكثير من الطلاب داخل دولة الكويت عن الرابط الرسمي الذي سوف يساعدهم في الاستعلام عن نتائج بعد أن أعلنت وزارة التربية الكويتية أنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة من خلال استخدام الرقم المدني وذلك بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المقررات الإذاعية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني بالتفصيل.

وزارة التربية الكويتية 2022

قامت وزارة التربية الكويتية بالإعلان بشكل رسمي أنها اقتربت من الانتهاء ومراجعة تصريح وتصحيح أوراق جميع الطلاب ورفع الدرجات الخاصة بهم وأكدت أنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة النتائج من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق استخدام الرقم المدني أو رقم الهوية وسوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم الخطوات المطلوبة للاستعلام على النتائج.

الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022

يمكن لجميع طلاب وطالبات الكويت الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم بالتفصيل،

في الخطوة الأولى تم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الكويتية عبر الإنترنت. بعد ذلك تقوم بالضغط علي الخدمات الإلكترونية سوف تجدها أمامك في القائمة الرئيسية. بعد ذلك تقوم بتحديد المرحلة الدراسية التي سوف تتمكن من الاستعلام عن النتيجة من خلالها سوف تجدها أمامك على الصفحة وتقوم بتحديد نتائج الثاني عشر أو نتائج باقي المراحل. بعد ذلك تقوم بكتابة الرقم المدني أو رقم الهوية في المكان المطلوب وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة بحث.

الاستعلام عن النتائج برقم الهوية

يتم تسجيل الدخول إلى متى وبعد ذلك تقوم بكتابة الرقم المدني ثم تقوم بكتابة كلمة المرور.

بعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل دخول ثم الضغط على الخدمات وتحديد وزارة التربية ثم تقوم باختيار تصنيفات الخدمات.

بعد ذلك تقوم بالضغط على الجهة المطلوبة وتحديد خيارات الخدمات والضغط على التقديم ثم تحدد الوقت والتاريخ الخاص بلوغها والضغط على كلمة نعم.