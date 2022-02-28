عاجل- روسيا تسيطر على منشأة نووية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع فى موسكو، أن قوات مظلات روسية تتولى تأمين موقع محطة تشيرنوبل النووية المعطلة بعد الاستيلاء على موقعها فى أوكرانيا. وأضاف متحدث باسم الوزارة، أن متخصصين من كتيبة حراسة أوكرانية استمروا فى التمركز هناك أيضا بعد مشاورات، موضحا أنه لا توجد اضطرابات وأن مستويات الإشعاع طبيعية.

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