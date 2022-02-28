الملك يبحث هاتفيا مع الرئيس المصري العلاقات الثنائية المتينة

دوت الخليج :- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد اتصالا هاتفيا، مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وتناول الاتصال العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون بينهما، فضلا عن المستجدات الإقليمية والدولية. وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما، والقضايا العربية.

--(بترا)

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