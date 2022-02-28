رابط منحة البطالة minha anem dz 2022 الوكالة الوطنية وكيفية التسجيل بالخطوات

رابط منحة البطالة minha anem dz 2022 الوكالة الوطنية إلى كل الباحثين عن طريقة التسجيل في منحة البطالة 2022م في الجزائر، نقدم لكم طريقة التقديم وفقًا لما أعلنت عنه الوكالة الوطنية الجزائرية للتشغيل، وهذه المنحة مخصصة للأشخاص الذين تخرجوا من الجامعة أو أنهوا دراستهم بأي شكل من الأشكال ولم يتم توظيفهم حتى الآن، وأكدت الوكالة أيضًا أن للمنحة بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن الجزائري المتقدم على المنحة وسنوضح لكم بالتفصيل كل هذه الشروط مع طريقة التسجيل.

كيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائرية

يمكنكم اتباع الخطوات التالية حتى يتم تسجيلكم في المنحة والخطوات هي:-

قم بالدخول أولًا على رابط المنصة الإلكترونية الخاصة بمنحة البطالة وهو https://minha.anem.dz/ .

وهو . انقر على أيقونة “تسجيل” ثم قم بكتابة كافة المعلومات الخاصة بك والمطلوبة منك على المنصة وهي رقم الهوية ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو الرقم التعريفي ثم قم بالنقر على أيقونة “إرسال”.

ثم يتم نقلك إلى عملية الفحص كي يتم التأكد من صحة البيانات ومن مدى ملائمتك للشروط.

وإذا كنت ستحقق استفادة من المنحة أم لا.

في حالة رفض الوكالة لطلبكم يتم إظهار رسالة تفيد بأنك “مرفوض” لعدم وجود أحقية لكم في المنحة وبجانبها سبب الرفض.

بينما في حالة القبول يتم نقلك بعد ذلك إلى المرحلة التالية لمرحلة ملء البيانات العامة.

وهي ملء البيانات الشخصية مثل اسمك واسم العائلة، رقم حسابك البريدي ومعومات أخرى خاصة بك يتم ملئها بشكل صحيح.

اطبع ورقة تفيد بتعهدك وقبولك والتزامك بكافة معايير المنحة كما أنك يجب أن تتعهد بالالتزام بالمواعيد المقررة.

شروط القبول في منحة البطالة في الجزائر