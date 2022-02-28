خطوات سهلة وبسيطة لعمل محشي ورق العنب في المنزل وبمذاق رائع

محشي ورق العنب من الأكلات الشهيرة جدًا التي انتقلت إلينا من الدولة العثمانية والتي انتشر بشكل كبير بعد ذلك في العديد من الدول العربية وخاصتًا دول الخليج العربي وأصبح له مكانة كبيرة عند العرب، كما يتميز ورق العنب بطعمه اللذيذ، وفوائده المتعددة فهو يحتوي على ألياف طبيعية تساعد في تنشيط الجهاز الهضمي، والعمل بشكل أفضل، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة عمل ورق العنب في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل محشي ورق العنب بكل سهولة

طريقة عمل محشي ورق العنب تتم مثلها مثل أي نوع آخر من المحاشي المختلفة التي اعتدنا على تحضيرها في المنزل وخطوات تحضيره كالآتي:

مكونات عمل محشي ورق العنب

ربع كيلو من ورق العنب.

كوبين من الارز الابيض.

اربع حبات طماطم كبار مقطعة مكعبات صغيرة جدًا.

بصلتين كبار الحجم مفرومة.

كوب من البقدونس المفروم.

كوب من الشبت المفروم.

كوب من الكزبرة المفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من الكزبرة الجافة.

رشة من الشطة.

ملعقتين من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير