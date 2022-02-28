نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب البعض في معرفة كيفية الحصول على تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك الراجحي وكافة الإجراءات والشروط المطلوبة، أتاحت بعض البنوك في المملكة العربية السعودية هذه الخدمة المميزة وأشهرها البنك الراجحي السعودي الذي يعد إحدى المصارف الرائدة في المملكة لإتباعه الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات والقروض إضافة إلى المصداقية والشفافية مع عملائه.

تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك الراجحي

أتاح البنك الراجحي السعودي لعملائه الكرام خدمة مميزة ألا وهي إمكانية سحب قرض دون الحاجة إلى تحويل الراتب حيث لا يشترط البنك ضرورة تحويل الراتب مباشرة إليه لضمان تسديد أقساط القرض وهي خدمة لا تقدمها الكثير من المصارف، إضافة إلى العديد من المميزات التي يقدمها البنك الراجحي للمجتمع السعودي.

شروط التمويل الشخصي من البنك الراجحي

أعلن البنك الراجحي الشروط الواجب توافرها لضمان الحصول على التمويل الشخصي وهي كالتالي:

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عند سداد آخر قسط عن ستون عامًا للموظف وسبعون عامًا للمتقاعد.

علاوة على ذلك يشترط ألا يقل دخل المتقدم عن 2000 ريال سعودي للموظف و1900 ريال سعودي للشخص المتقاعد.

بينما ينبغي ألا يقل دخل المقيم في السعودية عن 5000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون مكان عمل المتقدم من الجهات المعتمدة لدى البنك.

كما انه على المتقدم تجهيز بعض الأوراق المطلوبة والتي تتمثل في الهوية الشخصية أو الإقامة وتعريف الراتب إضافة إلى نموذج طلب التمويل من البنك.

مميزات التمويل الشخصي من البنك الراجحي

يقدم البنك الراجحي العديد من الخدمات المميزة لعملائه حيث يمتاز التمويل الشخصي من البنك الراجحي بالتالي:

يتوافق التمويل الشخصي من البنك الراجحي توافقًا تامُا مع الشريعة الإسلامية حيث خضع لدراسة دقيقة من قبل الهيئة الشرعية في البنك.

المرونة في السداد حيث يمكن سداد قيمة القرض على فترة زمنية طويلة. تصل إلى 60 شهر حسب رغبة العميل.

يوفر البنك الراجحي خدمة تجارة السلع. التي تحمي العميل من مشكلة تقلب أسعار السلع.

في نهاية مقال تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك الراجحي حيث تم توضيح الخدمات المميزة التي يقدمها البنك الراجحي لعملائه. مع ذكر بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي. وتوضيح مميزات التمويل الشخصي من البنك الراجحي.