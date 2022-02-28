يبحث الكثيرين عن إمكانية استعلام عن دعم ريف برقم الهوية الذي توفره منصة ريف الإلكترونية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تُقدم الكثير من الخدمات لكافة المواطنين رغبةً في تطوير المجال الزراعي وتنمية القطاعات الشاملة له، فهو يُساهم في إقامة الكثير من المشروعات الزراعية وتنميتها على أكمل وجه، ويُمكنك الاستفادة أكثر من خدمات المنصة في حالة التسجيل عبر الرابط الرسمي لها.

استعلام عن دعم ريف برقم الهوية

وزارة البيئة والمياه في المملكة العربية السعودية وفرت بعض الخطوات التي تُمكن الكثير من الأشخاص في الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية عن طريق ما يلي:

الانتقال إلى رابط برنامج ريف الرسمي.

أختر خانة الخدمات الإلكترونية ثم اختر خانة الاستعلام عن دعم ريف.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

تحقق من جميع البيانات ثم أنقر على خانة بحث.

سوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص الدعم بالتفصيل.

خطوات استخراج وثيقة العمل الحر

يُمكنك استخراج وثيقة عمل حر عبر ريـف عن طريق الآتي ولابد من الحصول عليها قبل التقديم والتسجيل في برنامج ريف:

أذهب مباشرة إلى بوابة العمل الحر ثم سجل معنا.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

النقر على خدمات متخصصة ثم أنقر على خانة إنشاء حساب.

قم بكتابة رمز التحقق ثم استكمل العملية الخاصة بالتسجيل.

أجب على كافة الأسئلة الماثلة أمامك ثم أكتب رقم الهوية.

اختر التخصيص ثم أضغط على خانة إصدار وثيقة عمر حر.

التسجيل في برنامج ريف 1443

لكي تتمكن من التسجيل في ريف للقطاع الزراعي في المملكة عن طريق الآتي:

الانتقال إلى رابط منصة ريف الإلكترونية ثم أنقر على ابدأ طلب الدعم.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

قم بالموافقة على الأحكام والشروط ثم أنقر على التسجيل.

قم بإتمام التسجيل للمنصة للاستفادة من جميع الخدمات المُقدمة من قبلها.

رقم منصة ريـف

وفرت منصة ريف رقم للتواصل مع الدعم الفني في حالة مواجهة أي مشكلة أو تقديم شكاوى عن طريق رقم 19930 بشكل مباشر للحصول على إجابة على كافة الاستفسارات المقدمة من قبل المواطنين.