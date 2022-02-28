تواصل للمحتاجين مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية مساعدات مالية وعلاجيه وتسديد قروض وديون

تواصل للمحتاجين مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية مؤسسة الأمير عبدالعزيز الخيرية واحدة من المؤسسات في السعودية التي تتميز بأنها تقدم شتى أنواع الدعم للمواطنين في المملكة، وهذا حيث أنها تهتم بالعمل على تقديم الدعم المالي إلى جميع الأسر الفقيرة والمحتاجة من أجل العمل على توفير الاحتياجات الأساسية لهم والعمل على سداد الديون الخاصة بهم ومن ثم العمل على توفير الشقق السكنية المختلفة وتقديم الدعم الطبي لهم، وهذا بالإضافة إلى توفير العلاج لجميع المصابين بالأمراض المزمنة من الأموال الخاصة بالأمير والتي تقدر بالملايين لتقديم المساعدات المختلفة للمواطنين.

خطوات طلب المساعدات من مؤسسة الأمير عبدالعزيز

من أجل الحصول على المساعدات السكنية والمادية من مؤسسة عبدالعزيز الخيرية يتم تقديم الطلب إلى المؤسسة من أجل الحصول على الدعم المادي لتقديم الدعم للمباني التي اقتربت على السقوط نتيجة التعرض للسيول والعمل على تعويض جميع المواطنين بمنازل جديد ومبالغ مالية بالإضافة إلى مساعدتهم في تسديد الديون الخاصة بالغارمين، ويتم التقديم من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم بداية الطلب بتحية الإسلام.

يتم كتابة أسم المرسل إليه والمخاطب ( إلى سمو الأمور فهد)

تحية طيبة وبعد.

أقدم لكم طلب المساعدة وأتمنى أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي لأني لا أستطيع تحمل النفقات الخاصة بأسرتي.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام، ويتم كتابة البيانات الخاصة بالمرسل ومحل السكن ورقم الهاتف المحمول.

شروط استحقاق خدمات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

أن يكون الشخص المتقدم على التمتع بالخدمات المقدمة من المؤسسة سعودي الجنسية.

ذكر السبب الذي تم تقديم طلب الحصول على المساعده من أجله.

إرفاق كل الأوراق الرسمية والمستندات التي تفيد صحة أسبابك وبياناتك لقياس مدى استحقاقك للمساعدة.

كتابة كل البيانات المطلوبة منك واسمك رباعي مع شكر سمو الأمير في نهاية البرقية.

ما هي خطوات التواصل مع المؤسسة