موقع منحة البطالة 2022 الجزائر كيفية التسجيل في minha anem dz ورابط المنحة

موقع منحة البطالة 2022 الجزائر كيفية التسجيل في minha anem dz إليكم طرق وشروط التسجيل في منحة البطالة 2022م في الجزائر، حيث قامت الحكومة الجزائرية بالاتفاق مع الوكالة الوطنية للتشغيل عن توفير هذه الفرصة لك المواطنين الجزائريين وخاصة الشباب حديثي التخرج الذي لم يحصل على فرصة عمل منذ وقت تخرّجه حتى الآن، حيث أن الشباب بحاجة إلى دخل ثابت حتى يمكنه من خلاله البدء في حياته للتكيف مع ظروف الحياة وتكوين أسرة وكل أمور الشباب الصغير وتوفر هذه المنحة الكثير من الاحتياجات التي يحتاج إليها كل فرد.

كيفية التسجيل في منحة البطالة 2022م

يمكنكم التسجيل في المنحة عبر اتباع الخطوات التالية:-

من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر من خلال الرابط https://minha.anem.dz/.

قم بتسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن الجزائري المتقدم على المنحة وكتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية الخاصة به.

رفع كافة المستندات الطبية والاجتماعية التي تفيد كل ما يخص المواطن من حالته الصحية وغيرها ومدى ملائمته لظروف العمل من خلال المنحة.

يقوم المواطن المتقدم على التسجيل في المنحة بالنقر على أيقونة “اختيار” ثم أيقونة “إرسال”.

يتم الرد على المتقدم على المنحة في خلال أسبوعين فما عليه إلا أن ينتظر هذه المدة ويتم الرد عليه في حالة القبول أو الرفض.

في حالة القبول يتم تبليغ المواطن بأنه تم قبوله ويتم ترحيله للخطوة التالية لخطوة التسجيل.

أم في حالة الرفض يتم إرسال رسالة “مرفوض” مع توضيح السبب الذي تم رفضه من خلالها

شروط التقديم على منحة البطالة الجزائرية