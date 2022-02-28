نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية العام الدراسي في قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحدث موعد البداية موعد النهاية بدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2021/2022 16/ من شهر آب أغسطس/ من عام 2021م —- اختبارات الدور الثاني للعام الأكاديمي 2020/2021 لجميع الصفوف (1-12) نهاري – تعليم الكبار 18/ من شهر آب أغسطس/ من عام 2021م 26/ من شهر آب أغسطس/ من عام 2021م بدء الدوام للطلبة للعام الأكاديمي 2021/ 2022 29/ من شهر آب أغسطس/ من عام 2021م —- اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للصفوف (1 – 11) نهاري 10/ من شهر أكتوبر تشرين الأول/ من عام 2021م 19/ من شهر أكتوبر تشرين الأول/ من عام 2021م اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف (10 – 11 – 12) نهاري – تعليم الكبار 1/ من شهر ديسمبر كانون الأول/ من عام 2021م 12/ من شهر ديسمبر كانون الأول/ من عام 2021م اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف (1 – 9) نهاري – تعليم الكبار 1/ من شهر ديسمبر كانون الأول/ من عام 2021م 9/ من شهر ديسمبر كانون الأول/ من عام 2021م إجازة منتصف العام الدراسي 19/ من شهر ديسمبر كانون الأول/ من عام 2021م 30/ من شهر ديسمبر كانون الأول/ من عام 2021م بداية الفصل الدراسي الثاني 2 / من شهر يناير كانون الثاني/ من عام 2022م —- ملحق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف (1 – 11) نهاري – تعليم الكبار 18 / من شهر يناير كانون الثاني/ من عام 2022م 27 / من شهر يناير كانون الثاني/ من عام 2022م اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للصفين (10 – 11) نهاري 1 / من شهر مارس آذار/ من عام 2022م 10 / من شهر مارس آذار/ من عام 2022م اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للصفوف (1 – 9) نهاري 2 / من شهر مارس آذار/ من عام 2022م 10 / من شهر مارس آذار/ من عام 2022م إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13 / من شهر مارس آذار/ من عام 2022م 17 / من شهر مارس آذار/ من عام 2022م بدء الدوام بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 20 / من شهر مارس آذار/ من عام 2022م —- اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف (10 – 11 – 12) نهاري – تعليم الكبار 29 / من شهر مايو أيَّار/ من عام 2022م 9 / من شهر يونيو حزيران/ من عام 2022م اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف (1 – 9) نهاري – تعليم الكبار 31 / من شهر مايو أيَّار/ من عام 2022م 8 / من شهر يونيو حزيران/ من عام 2022م إجازة الموظفين في المدارس 19 / من شهر يونيو حزيران/ من عام 2022م 11 / من شهر أغسطس آب/ من عام 2022م اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف (1 – 12) نهاري – تعليم الكبار 28 / من شهر يونيو حزيران/ من عام 2022م 6 / من شهر يوليو تموز/ من عام 2022م بدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2022/2023 14 / من شهر أغسطس آب/ من عام 2022م —- بدأ دوام الطلبة للعام الأكاديمي 2022/2023 16 / من شهر أغسطس آب/ من عام 2022م —-