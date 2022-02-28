يرغب الكثيرين في التعرف على طريقة تحديث حساب المواطن في حالة طلب القائمين على البرنامج طلب هذا التحديث، حيث يوفر هذا البرنامج الدعم للكثيرين حول المملكة ممن تتوافر لديهم الشروط الخاصة باستحقاق الدعم، حيث يشمل الكثير من الفئات رغبةً في تقديم يد العون لهم وتقديم العديد من المساعدات، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص حساب المواطن بالتفصيل.

طريقة تحديث حساب المواطن

لكي يتم تحديث البيانات الخاصة بك لابد من التوجه مباشرة إلى الرابط الرسمي الخاص بحساب المواطن:

اتجه مباشرة إلى رابط الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.

سجل دخول عن طريق كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أضغط على خانة الخدمات الإلكتروني ثم أنقر على خانة تحديث البيانات.

أدخل جميع البيانات المطلوبة ثم أنقر على تحديث.

قم بإتمام عملية التحديث بكل سهولة ثم أنقر على خانة التأكيد.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1443

يُمكنك الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق الآتي برقم الهوية:

الذهاب مباشرة إلى رابط حساب المواطن.

سجل دخول في الخانات الفاغرة لها ثم أنقر على خدمة استعلام حساب المواطن.

قم بكتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة لها ثم أضغط على استعلام.

تقديم اعتراض في حساب المواطن

قد يرغب البعض في تقديم اعتراض في حساب المواطن ويُمكنهم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

سجل دخول ثم أنقر على دراسة الأهلية ثم أنقر على أسباب عدم الأهلية.

قم بقراءة التنبيه الماثل أمامكم ثم أختر نوع المرفق.

الضغط على خانة الإضافة ثم أدخل البيانات المطلوبة بدقة كاملة.

النقر على خانة استعراض الملف ثم قم برفع الوثيقة ثم أضغط على رفع الملفات.

انتظر حتى يتم إعادة النظر في طلب دراسة الأهلية.

موعد صرف حساب المواطن 1443

أن الموعد الُمقرر صرف حساب المواطن بشكل شهري يوم 10 ميلاديًا ولكن في حالة مصادفة هذا اليوم لُعطلة رسمية سوف يتم تقديمه ليوم أو تأخيره على حسب، فهو دعم مُقدم للكثيرين ممن تتوافر لديهم الشروط الخاصة باستحقاق حساب المواطن.