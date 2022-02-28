عاجل- اللقطات الأولى لمقر اجتماع الوفدين الروسى والأوكرانى فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة إكسترا نيوز، منذ قليل، مقطع فيديو من داخل غرفة اجتماعات الوفدين، إذ ينتظر العالم ما سيتوصلا إليه.
وكان الرئيس الأوكرانى قال فى تصريحات متلفزة، مساء أمس، إن يتوقع ألا تصل المفاوضات لأى نتيجة، داعيا العالم لتشديد العقوبات على موسكو، لإثناء بوتين عن قراراته.
ووصل الوفد الأوكرانى إلى بيلاروسيا، قبل قليل، لبدء المفاوضات مع الجانب الروسى.
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الوفد الأوكرانى يتوجه إلى مدينة جوميل لإجراء المفاوضات مع موسكو.
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