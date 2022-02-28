عاجل- عضو بالوفد الأوكرانى فى بيلاروسيا يعلن موعد بدء المفاوضات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - ووصل الوفد الأوكرانى إلى بيلاروسيا، قبل قليل، لبدء المفاوضات مع الجانب الروسى.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الوفد الأوكرانى يتوجه إلى مدينة جوميل لإجراء المفاوضات مع موسكو.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أعلن فى وقت سابق، رفضه العرض الذى قدمته روسيا إلى كييف، بإجراء محادثات فى روسيا البيضاء، واصفًا بيلاروسيا بأنها نفسها "متواطئة فى الهجوم الروسى".