الاستعلام عن المخالفات المرورية في دبي 2022 يهتم الكثير من المواطنين المقيمين داخل البلاد معرفة أهم الخطوات التي ينبغي اتباعها حتى يتمكنوا من سداد المخالفات المرورية الموجود عليهم لتجنب الزيادة أو عقوبات بعد أن قامت وزارة الداخلية بالتأكيد أنه ينبغي على الجميع الاهتمام بسداد المخالفات المرورية، لهذا سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة للاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنكم بكل سهولة الاستعلامات عن المخالفات المرورية في دبي 2022 من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ شرطة دبي عبر الإنترنت ثم الضغط على الاستعلام.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك ثم الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر أمامك صفحة تشمل المخالفات المرورية المسجلة عليك.

موقع شرطة دبي للاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن أن تستعلم عن المخالفات المرورية من خلال الموقع الرسمي الخاص بـ شرطة دبي من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بـ شرطة دبي عبر الإنترنت ثم الضغط على خدماتنا سوف تجدها أمامك في الجزء السفلي.

بعد ذلك تقوم بالضغط على الخدمات المرورية ثم خدمة الاستعلام عن المخالفات وتقوم بسدادها.

بعد ذلك تقوم بالضغط على الدخول لخدمة وإضافة البيانات المطلوبة من الشخص المستفيد ثم الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر أمامك قائمة تشمل المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في دبي برقم اللوحة

يمكنك أن تستعلم عن المخالفات المرورية من خلال استخدام رقم اللوحة في دبي من خلال الخطوات التالية: