منظومة التسجيل في القروض السكنية ليبيا pmhi ly مصرف الادخار والاستثمار العقاري

منظومة التسجيل في القروض السكنية ليبيا pmhi ly ، اعلنت اللجنة المكلفة بتنفيذ مبادرة حكومة الوحدة الوطنية الليبية لإسكان الشباب عن اطلاق رابط منظومة مصرف الادخار والاستثمار العقاري من اجل بدا عملية تسجيل الشباب الليبي الراغب في الحصول على قرض سكني في اطار الدعم الموجه للشباب من الفئات المحتاجة المقبلين على الزواج ولا يملكون سكن، حيث عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا عن رابط وخطوات التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي pmhi ly وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق من خلال هذا الشرح على موقع ثقفني الاخباري فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك.

منظومة التسجيل في القروض السكنية ليبيا pmhi ly

في ظل الظروف الحالية الاقتصادية التي تعرفها دولة ليبيا وانتشار البطالة وتناقص فرص العمل بين الشباب. ومن اجل تخفيف أعباء العيش على كافة المواطنين، وبعد ان عقد مؤتمر صحفي برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي اطلقت حكومة ليبيا عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري pmhi ly مبادرة لإسكان الشباب الليبي يوم الأحد 27 فبراير 2022 ، كما تم تحديد رابط وطريقة التسجيل في منظومة القروض السكنية.

التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي

تعمل حكومة الوحدة الوطنية الليبية على استحداث القطاع المصري وجعله يتلائم مع التطورات الحاصلة في مختلف دول العالم. حيث اتاحة منصة الكترونية يمكن من خلال التسجيل في مبادرة اسكان الشباب في ليبيا بكل سهولة دون عناء التنقل إلى مصرف الادخار وجاءت خطوات التسجيل موضحة كالآتي: