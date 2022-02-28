نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظومة التسجيل في القروض السكنية ليبيا pmhi ly مصرف الادخار والاستثمار العقاري في المقال التالي
منظومة التسجيل في القروض السكنية ليبيا pmhi ly ، اعلنت اللجنة المكلفة بتنفيذ مبادرة حكومة الوحدة الوطنية الليبية لإسكان الشباب عن اطلاق رابط منظومة مصرف الادخار والاستثمار العقاري من اجل بدا عملية تسجيل الشباب الليبي الراغب في الحصول على قرض سكني في اطار الدعم الموجه للشباب من الفئات المحتاجة المقبلين على الزواج ولا يملكون سكن، حيث عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا عن رابط وخطوات التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي pmhi ly وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق من خلال هذا الشرح على موقع ثقفني الاخباري فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك.
منظومة التسجيل في القروض السكنية ليبيا pmhi ly
في ظل الظروف الحالية الاقتصادية التي تعرفها دولة ليبيا وانتشار البطالة وتناقص فرص العمل بين الشباب. ومن اجل تخفيف أعباء العيش على كافة المواطنين، وبعد ان عقد مؤتمر صحفي برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي اطلقت حكومة ليبيا عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري pmhi ly مبادرة لإسكان الشباب الليبي يوم الأحد 27 فبراير 2022 ، كما تم تحديد رابط وطريقة التسجيل في منظومة القروض السكنية.
التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي
تعمل حكومة الوحدة الوطنية الليبية على استحداث القطاع المصري وجعله يتلائم مع التطورات الحاصلة في مختلف دول العالم. حيث اتاحة منصة الكترونية يمكن من خلال التسجيل في مبادرة اسكان الشباب في ليبيا بكل سهولة دون عناء التنقل إلى مصرف الادخار وجاءت خطوات التسجيل موضحة كالآتي:
- أول خطوة الولوج على رابط منظومة القروض السكنية للشباب.
- ثانيا: مباشرة عند الدخول للصفحة الرئيسية انقر على كلمة تسجيل جديد
- ثالثا: تدوين جميع البيانات المطلوبة منك يجب عليك تحري الدقة والكتابة بشكل صحيح. ولا تنسى ادراج جميع الأوراق والوثائق المطلوبة منك اثناء عملية التسجيل.
- رابعا: كتابة رقم هاتفك الشخصي في الخانة المخصصة لذلك
- خامسا: ادخل الحروف الموضحة في الصورة باللغة الإنجليزية
- سادسا: ستحصل على رسالة على هاتفك مكتوب فيها كلمة المرور التي يجب ان تسجل الدخول بها
- سابعا: ثم تكتب رقم هاتفك مرة أخرى على الموقع و كلمة المرور وتنقر على عبارة تسجيل الدخول
- بالإضافة إلى ذلك يجب على كل شاب يرغب التسجيل في مصرف الادخار ان يجهز الملفات المطلوبة للقروض السكنية الشباب، حيث تتطلب عملية التسجيل وثيقة الإفادة بعدم امتلاك مسكن وشهادة اثبات الدخل
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ