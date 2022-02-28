سجل في منحة البطالة في الجزائر minha anem dz 2022 عبر الوكالة الوطنية

سجل في منحة البطالة في الجزائر minha anem dz 2022 قامت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر بالإعلان عن طرق التسجيل في منحة البطالة 2022، حيث قدمت الحكومة الجزائرية بتوفير هذه المنحة للمواطنين الجزائريين حديثي التخرج من الشباب وحتى عمر الأربعين، فظروف الحياة باتت صعبة وفرصة الحصول على عمل في وقتنا الحالي ليس بالأمر الهيّن والذي كنا نتوقعه قبل تخرجّنا، فنحن نعاني حتى نجد فرصة عمل مناسبة لظروفنا وقدراتنا وسهلّت هذه المنحة الكثير على الشباب ولكن كل هذا وفقًا لشروط محددة سنقوم بتوضيحها لكم.

طرق التسجيل في منحة البطالة 2022م

يمكنكم التسجيل في منحة البطالة الجزائرية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

زيارة موقع منصة منحة البطالة الرسمي عبر الرابط https://minha.anem.dz/ .

. قم بالدخول على رابط المنصة وانقر على أيقونة “التسجيل” ثم قم بكتابة كل البيانات الخاصة بك مثل رقم الهوية الوطنية الشخصية ورقم التعريف الوطني أو بطاقة التعريف.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “إرسال” ليتم نقلك إلى عملية الفحص التي تتطلب منك التحقق من مدى أهليتك للمنحة أو رفضك.

يتم تبليغك في حالة الرفض موضحين السبب وأعلاها كلمة “مرفوض” وفي حالة القبول موضحين الخطوات القادمة التي ستقوم بالإقبال عليه.

في حالة قبولك في المنحة يتم مطالبتك بكتابة كل البيانات الخاصة بك من اسمك واسم عائلتك ورقم حسابك في البريد الوطني.

ثم يتم تحديد موعد خاص معك بمقابلة شخصية في الوكالة الوطنية للتشغيل في مقرها الرئيسي ومع ملف ورقي بكل المعلومات.

احضر معك ورقة مطبوعة تتعهد فيها بالالتزام بالمواعيد وكل شروط ومعايير الوكالة أثناء العمل من خلالها.

موعد صرف منحة البطالة الجزائرية

أكدت بعض المصادر أن منحة البطالة الجزائرية يتم صرفها شهريًا للمواطنين الذين تم قبولهم في المنحة وذلك ابتداءً من شهر مارس المقبل.

شروط التقديم على منحة البطالة الجزائرية