عاجل- رسالة جديد من أمريكا لرعاياها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ولفتت السفارة -فى بيان نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، إلى أن الوضع الأمنى فى جميع أنحاء البلاد لا يزال غير متوقع، مع وجود قتال نشط داخل العديد من المدن والمواقع الأخرى.
وأضافت أن الأوضاع قد تتدهور مع استمرار العملية العسكرية التى تشنها روسيا فى أجزاء مختلفة من البلاد دون أى تحذير، وحذرت من أن الطرق قد تكون مزدحمة، والبنية التحتية مثل الجسور قد تكون دمرت أو تضررت بسبب القتال.
وأوصت السفارة المواطنين بعبور الحدود إلى المجر ورومانيا وسلوفاكيا إن أمكن، مشيرة إلى أن المعابر الحدودية فى بولندا ومولدوفا مكتظة وقد تصل مدة الانتظار فيها 30 ساعة.
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