جدة - نرمين السيد - قالت بعثة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، إنها أجلت جميع أعضاء المنظمة من أوكرانيا وأضافت فى بيان نشرته وسائل إعلام روسية، أنه سيتم إجلاء فرق المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى دونيتسك ولوجانسك شرق أوكرانيا عبر الأراضى الروسية.





وتبنى مجلس الأمن الدولى قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسى على أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجلاء جميع أعضاء منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.