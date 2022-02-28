نيوزيلندا تخصص مليونى دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية - "إنه لأمر مزعج للغاية سماع تقارير عن الأعداد المتزايدة للقتلى والجرحى جراء هذا الصراع، إن الصور المروعة للنازحين أو الذين يعانون من المدنيين فى أوكرانيا تتحدث عن الكثير من هذه المأساة". وأضافت أنه سيتم تخصيص مليونى دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا لدعم المرافق الصحية على الأرض وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء ومستلزمات النظافة. ودعت وزيرة الخارجية النيوزيلندية روسيا لوقف العمليات العسكرية فى أوكرانيا والانسحاب الفورى والعودة إلى المفاوضات الدبلوماسية لتهدئة الصراع.

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