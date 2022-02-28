عاجل- إجراء مفاجئ من البنك المركزى الروسى بشأن بورصة موسكو

جدة - نرمين السيد - وأعلن البنك المركزى الروسى، اليوم الإثنين، تعليق تداولات سوق الأسهم فى بورصة موسكو، وهو ما يأتى بعد تراجع خطير فى قيمة الروبل الروسى فى البورصة العالمية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.
وانخفضت قيمة الروبل الروسى بنحو 30% مقابل الدولار، اليوم الإثنين، جراء أعقاب العقوبات الصارمة التى فرضتها القوى الدولية على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
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