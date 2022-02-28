إجراء أسترالى عاجل ضد بوتين

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن رئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون: "بدأ سريان مفعول العقوبات المالية الأسترالية وحظر الدخول إلى أراضيها المفروضة على الرئيس الروسى وسائر الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسى وخاصة وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف ووزير الدفاع سيرجى شويجو ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف".

وأضاف البيان أن "أستراليا قد فرضت عقوبات على أكثر من 350 شخصية فى روسيا بمن فيهم النواب والقادة العسكريون، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على 13 شخصية وكيانا فى بيلاروس بما فى ذلك وزير الدفاع البيلاروسى فيكتور خرينين"، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس الماضى، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، حيث يتواصل القتال بين الجانبين.