الروبل الروسى يدفع ثمن العقوبات الدولية 30% من قيمته

جدة - نرمين السيد - انخفض قيمة الروبل الروسى بنحو 30% مقابل الدولار، اليوم الإثنين، فى أعقاب العقوبات الصارمة التى فرضتها القوى الدولية على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد شهد الروبل انخفاضًا بمعدل 27%، ليهبط إلى 114.33 روبل مقابل الدولار فى التعاملات الدولية. وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية أعلنوا قرارًا، أول أمس السبت، باستبعاد مؤسسات مصرفية روسية من نظام "سويفت" البنكى الذى يربط آلاف الموسسات المالية حول العالم.

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