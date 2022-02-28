نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلام نتائج وزارة الدفاع” نتائج قبول وزارة الدفاع 1443 عبر بوابة التجنيد الموحد Tajned في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة استعلام نتائج وزارة الدفاع، حيث زاد البحث بين المواطنين والمواطنات السعوديين عن نتائج القبول النهائي في وظائف وزارة الدفاع 1443، وهذا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث انتشرت العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن نتائج القبول النهائي الخاصة بوظائف وزارة الدفاع قد اقتربت، وهذا منطقي، حيث مر حوالي شهرين على اعلان نتائج القبول المبدئي وعمل الاختبارات الخاصة بالقبول للمتقدمين والمتقدمات، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا معنا على المزيد من التفاصيل.

وزارة الدفاع

وقد أعلنت وزارة الدفاع عن عدد من الوظائف للرجال والسيدات منذ العديد من الأشهر، وهذا ابتداء من رتبة رقيب حتى رتبة جندي، وكان عدد الوظائف والتخصصات المطلوبة لا بأس به، حيث كان مطلوب العديد من التخصصات سواء بشهادة الدبلوم أو بشهادة البكالريوس وهذا سواء للرجال أو السيدات.

وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1443

وبما أن عدد الوظائف لم يكن قليلا، فقد تقدم المئات من الرجال والسيدات أصحاب التخصصات والمؤهلات المطلوبة في الإعلان الخاص بالوزارة على تلك الوظائف، وقد تم قبول الكثير منهم مبدأيا، حيث انتقلوا إلى مرحلة الاختبارات والفحوصات الخاصة بالقبول، وكذلك المقابلة الشخصية، ويتم المفاضلة بين المتقدمين في تلك المرحلة لاختيار أسماء المقبولين في وظائف وزارة الدفاع.

استعلام نتائج وزارة الدفاع

ويمكنك الاستعلام عن النتائج الخاصة بكم في حال ظهورها بشكل إلكتروني بكل سهولة ويسر، حيث تتيح وزارة الدفاع خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر موقعها بوابة التجنيد الموحد، وهو المخصص للتقديم وإعلان النتائج، وهذا ما سنتابعه معكم في الأسطر القادمة، فتابع معنا.

نتائج وزارة الدفاع 1443