عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 في السعودية الأقوى من نوعها

يوجد عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية هي الأقوى من نوعها. والتي سننشر لكم معلومات عنها وعن مواصفات كيا سبورتاج المعروضة في العروض والوكيل الذي يقدمها حتى تستطيع أن تختار أو حتى تعرف المعلومة. فتلك السيارة التي أثبتت كفاءتها على الطرق السعودية الوعرة فهي رباعية الدفع ومناسبة للرياضة أيضًا، وذات مساحة جيدة.

عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 في السعودية الأقوى من نوعيتها

كيا سبورتاج ال اكس 1.6 2022 هي سيارة من فئة سيارات عائلية ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.6 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 133 حصان. ناقل الحركة في كيا سبورتاج ال اكس 1.6 2022 هو أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 14.9 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، ابل كار بلاي و4 مكبرات الصوت. سعر كيا سبورتاج ال اكس 1.6 2022 يبدأ من 97923 ريال سعودي. عند الجبر للتمويل.

عرض كيا سبورتاج ال اكس دفع رباعي 2.4لتر 2021 الجديدة بالسعودية.

كيا سبورتاج ال اكس دفع رباعي 2.4لتر 2021 هي سيارة من فئة سيارات عائلية ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 2.4 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 184 حصان. ناقل الحركة في كيا سبورتاج ال اكس دفع رباعي 2.4لتر 2021 هو أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 13.3 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و4 مكبرات الصوت. سعر كيا سبورتاج ال اكس دفع رباعي 2.4لتر 2021 يبدأ من 102178 ريال سعودي لدى الجبر للتمويل.

كيا سبورتاج اي اكس 1.6 2022 بالتقسيط في السعودية

كيا سبورتاج اي اكس 1.6 2022 هي سيارة من فئة سيارات عائلية ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.6 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 133 حصان. ناقل الحركة في كيا سبورتاج اي اكس 1.6 2022 هو أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 14.9 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، اتصال بالبلوتوث، ابل كار بلاي و4 مكبرات الصوت. سعر كيا سبورتاج اي اكس 1.6 2022 يبدأ من 109538 ريال سعودي متوافرة لدى الجبر للتمويل هي الاخرى. وهناك العديد من عروض كيا سبورتاج 2022 كما تعلمون سننشرها لاحقًا.