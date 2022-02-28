بالفيديو.. دمار كبير لمبنى سكني تعرض للقصف الروسي في خاركيف

أظهر مقطع فيديو آثار دمار ناجم عن القصف الروسي لمبنى سكني، في منطقة سالتيفكا التابعة لمدينة خاركيف، شرقي أوكرانيا.
وتبدو واجهة المبنى المؤلف من 10 طوابق مدمرة بشكل شبه كامل، كما طال الدمار سيارة متوقفة في الشارع، وفقا لصور نشرتها "رويترز".
وكانت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد العاصمة كييف، في قلب المعارك الروسية الأوكرانية، منذ بدء الغزو الروسي قبل أيام.
وصباح الإثنين أكدت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، سماع دوي انفجارات في خاركيف وكييف.
وكانت مصادر محلية في خاركيف أعلنت، الأحد، أن المدينة عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية، بعد ساعات قليلة من إعلانه وصول الجيش الروسي إلى وسطها.
وكتب أوليغ سينيغوبوف المسؤول المحلي في خاركيف عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "خاركيف تحت سيطرتنا التامة"، مؤكدا أن عملية "طرد الأعداء من المدينة" جارية.
وبحسب قوله، فإن "العدو الروسي محبط تماما ومتخليا عن مركباته"، ومجموعات من الجنود الروس "استسلموا للجيش الأوكراني".
وخاركيف التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة هي المدينة الرئيسية في شمال شرق أوكرانيا، وتقع على مقربة من الحدود الروسية والأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك ولوغانسك.
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