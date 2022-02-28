بايدن يجرى محادثات مع الشركاء والحلفاء حول العملية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن بايدن سيعقد اجتماعا عبر الهاتف مع الحلفاء والشركاء صباح اليوم لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالأزمة أوكرانيا وتنسيق رد موحد. والخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا قالت إنها "للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة حاليا".

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