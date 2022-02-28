زلزال عنيف يضرب منطقة فى تشيلى

جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى بيان له، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم تعلن أى جهة عدد الضحايا أو المصابين.
وكانت فضائية "يورو نيوز" قد عرضت مقطع فيديو يرصد قيام أسماك السردين بغزو شواطئ إحدى مناطق تشيلى.
وأوضح الفيديو أن أمواج البحر جرفت الآلاف من أسماك السردين النافقة إلى شاطئ توم بكوليومو، فى منطقة "بيو بيو" فى تشيلى.
وأضاف مقطع الفيديو أن الأمر استدعى حضور مسؤولى البيئة للتحقيق فى جودة المياه فى المنطقة التى تقع أمام شبه جزيرة كوليومو.
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