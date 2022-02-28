تمويل تكميلي حتى 5 سنوات من البنك الأهلي السعودي بدون ضامن ميسر السداد

بعض المواطنين بالمملكة يتعثر في استكمال مشروعه بسبب عجز مالي مفاجئ أو بسبب تغير في الاسعار بعد الزيادات الطارئة فى الكثير من أسعار المنتجات اللازمة لتشغيل المشروعات أو غير ذلك مما يضطر للجوء الى البنوك للاقتراض، حيث يقدم البنك الاهلي السعودي تمويل بمزايا عديدة وخاصة التمويل التكميلي لعملائه من السعوديين والمقيمين، ومن خلال مقالي سوف نوضح مزايا التمويل التكميلي من البنك الأهلي وكذلك نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل التكميلي وكيفية الحصول على التمويل ورابط البنك الأهلي، حيث يمنح البنك الاهلى تمويل تكميلي بدون ضامن وسرعة تلبية الطلبات سواء المصرفية أو التمويلات الأكثر طلباً من الأشخاص المواطنين والوافدين في السعودية وهذا ما يميز البنك الأهلي السعودي عن غيره من البنوك والشركات أنه يتيح المنتجات التمويلية للمقيمين ويمد فترة عمر المتقاعدين حتى 75 سنة للتقاعد، ويمنح فرصة التمويل التكميلي بدون كفيل غارم بنفس قيمة التمويل الأول وذلك بعد ما يتم سداد نسبة 20% من مبلغ الدين، حيث يعتبر البنك الاهلي السعودي في المرتبة الأولى حالياً في السعودية.

الشروط الواجب توافرها لطلب تمويل تكميلي بدون ضامن من الأهلي السعودي:

من الضروري لمن يرغب في النمويل تحويل رواتبهم إلى البنك، وذلك بما أنه لا يشترط ضامناً للقرض.

يشترط على الشخص المتقدم سداد نسبة 20% من التمويل القائم.

أن يكون الدخل الشهري للشخص العميل السعودي بحد أدنى 3 ألاف ريال سعودي أما في حالة الشخص المتقدم وافد يكون راتبه الشهري بحد أدنى حوالي 4 آلاف ريال سعودي.

أن يكون عمر الشخص المتقدم يبدأ من 18 سنة للعميل السعوديين حتى 60 سنة وفي حالة أن المتقدم من الأشخاص المقيمين على أرض المملكة يتراوح عمر المتقدم 22 – 60 سنة، بالإضافة إلى إنه تم تحديد الحد الأقصى لعمر الشخص المتقدم ببحصول على التمويل في حالة التقاعد يكون 75 سنة .

من أهم الشروط التي يجب توافرها أن تكون فترة توظيف السعوديين في القطاع الحكومي بحد ادنى عن شهر، والمواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص لا تقل مدة خدمتهم عن سنة.

أهم المزايا التي يوفرها الأهلي السعودي للعملاء:

من اكثر مزايا التمويل الخاص بالبنك الاهلي السعودي مايلي:

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يمتاز هذا التمويل بالموافقة الفورية السهلة

بدون كفيل ولا أي ضمانات لكي يتمكن الشخص المستفيد من الحصول على المال.

يمكن الشخص المستفيد من الحصول على القرض بكل سهولة ويسر حيث يبدأ قيمة التمويل من 5 ألف ريال سعودي ويصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

يمتاز تمويل البنك الاهلي السعودي يتيح البنك السداد المبكر في أي وقت وذلك وفق شروط البنك المركزي السعودي.

يمتاز تمويل البنك الاهلي السعودي إمكانية تأجيل الأقساط (قسط شهر رمضان).

يمتاز تمويل البنك الاهلي السعودي حيث يتنازل البنك عن سداد الدين في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله (تأمين تكافلي مجاني).

يمتاز تمويل البنك الاهلي السعودي فترة السداد طويلة تصل إلى خمسة سنوات ميسرة.

يمتاز تمويل البنك الاهلي السعودي امكانية الحصول على تمويل بالسلع او الأسهم .

كيفية طلب تمويل إضافي البنك الأهلي السعودي:

مطلوب تقديم خطاب تعريف بالراتب يوضح الدخل + البدلات وتاريخ التعيين في العمل. مطلوب تقديم خطاب تحويل الراتب عبر نظام سريع. مطلوب تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية أو الإقامة.