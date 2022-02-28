للنساء والرجال وظائف شركة أرامكو شروط التقديم والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين وخريجي الجامعات وأصحاب الشهادات والمؤهلات العليا على وظيفة مناسبة مؤهلهم أو فرصة مناسبة لهم عن وظيفة شاغرة باى من المصانع او المؤسسات او الشركات او غيرها من الوزارات التي توفر فرص عمل بوظيفة مناسبة للخريجين العاطلين عن العمل، ومن خلال مقالي سوف نوضح الوظائف الخالية والمعلنة من قبل شركة أرامكو وكيفية التقديم عليها والشروط الواجب توافرها للحصول على وظيفة بالشركة وانواع التخصصات المطلوبة، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توافر بعض الفرص الشاغرة للعمل، وذلك لجميع الأشخاص الحاصلين على شهادة البكالوريوس والماجستير، وقد استطاعت الشركة تحقيق نجاح، وتعد ذات مكانة عملاقة على رأس الشركات العالمية في البورصة، وقد قامت شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن توافر فرص عمل للشباب والنساء، ووضحت طريقة التسجيل في هذه الوظائف وذلك عن طريق الدخول على رابط “الموقع الرسمي للشركة“.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف أرامكو:

يجب تقديم “صورة شخصية حديثة”.

وتقديم صورة “شهادة الميلاد كمبيوتر”.

ويجب تقديم “صورة الرقم القومي”.

ضرورة تقديم شهادة تفيد بأن المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو صورة منها

يجب تقديم “صورة من شهادة المؤهل الدراسي”.

يجب تقديم نسخة حديثة من السيرة الذاتية للمتقدم.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف أرامكو:

يشترط للتقدم على وظائف ارامكو ان تكون جنسية المتقدم او المتقدمة سعودي الجنسية.

يشترط للتقدم على وظائف ارامكو أن يحصل على “البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو هندسة المواد أو ما يعادلها”.

من الضروري حصول المتقدم على شهادات تفيد بحصوله على درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات أو هندسة الحاسب أو ما يعادلها.

كما يشترط أن يمتلك المهندس التقني لنظام المعلومات شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل بمجال النفط.

ويشترط للتقدم على وظائف ارامكو أن يمتلك مهندس التآكل شهادة خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

للرجال في أرامكو والوظائف المتاحة لهم:

تتيح شركة أرامكو العديد من الوظائف المختلفة التي يمكن العمل بها وهذه الوظائف شاغرة للرجال فقط ونوضح من خلال هذا المقال أنواع الوظائف المتاح للرجال التقديم بها وهي (وظائف خاصة لمهندسين تكليف – وظائف خاصة بمستشار في تطوير الأعمال – وظائف خاصة لمحللون ماليون – وظائف خاصة بمهندسين للصيانة – وظائف خاصة بمدير استثمار – وظائف خاصة بمنسق بيئي – وظائف خاصة بمدير العلاقات – وظائف خاصة بمساعد الاستثمار – وظائف خاصة بمدخلين بيانات – وظائف خاصة بمساعد مدير الموارد البشرية).

للنساء بأرامكو والتخصصات الوظائف المتاحة:

هناك عدة وظائف متاحة بشركة ارامكو للنساء والتخصصات المتاحة لهم كالتالي: