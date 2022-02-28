ابحث عن وظيفتك بالهيئة العامة للطيران المدني وكيفية الحصول ورابط التقديم

ينتظر الكثير من شباب خريجى الجامعات الإعلان عن وظائف شاغرة تناسب شهاداتهم الحاصلين عليها ويبحث الكثير منهم عن مايناسبهم من توافر بعض الوظائف المعلن عنها، ومن خلال مقالي سوف نعلن عن توافر عدة وظائف في هيئة الطيران المدني وشروط التقدم للوظائف المعلن عنها وكيفية التقديم للحصول على وظيفة وكذلك رابط التقديم فى الوظيفة، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران السعودي عن حاجتها لوظائف متعددة للنساء والرجال، ووضعت بعض الشروط والخطوات للحصول على فرصة الشغل لحديثي التخرج، وكذلك من لديهم خبرة في بعض التخصصات الإدارية في هيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.

اهم التخصصات المطلوبة التي تتطلب خبرة عند النساء والرجال:

ونوضح من خلال هذا المقال التخصصات المطلوبة ويشترط لدى الأشخاص المتقدمين بها خبرة في كل تخصص، سواء كان المتقدم من الرجال أو النساء، ومن هذه التخصصات (مطلوب تخصص أخصائي الإمثتال والمراقبة – مطلوب أخصائي تنظيم أول – مطلوب تخصص أخصائي الشحن الجوي والتطوير في الشحن الجوي).

اهم التخصصات المطلوبة بدون خبرة من الهيئة العامة للطيران:

مطلوب تخصص للحاصلين على بكالوريوس تخصص إدارة الأعمال.

مطلوب تخصص الهندسة الصناعية.

مطلوب تخصص قانون.

مطلوب تخصص الإقتصاد.

مطلوب تخصص إدارة الجودة.

مطلوب تخصص إدارة اللوجستية.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

يشترط توافر عدة شروط للتقديم على وظائف الهيئة العامة للطيران المدني وهي كالاتي:

يجب على الشخص المتقدم أن تكون خبرته لمدة 3 سنوات في هيئة العامة للطيران المدني

من الضرور أن يتوافق لدى الشخص المتقدم المؤهل المناسب مع تخصص الوظيفة للطيران السعودي .

أن يتم التقديم بشكل إلكتروني

كيفية التقديم على وظيفة الهيئة العامة لطيران المدني:

للتقديم على احدى وظائف الهيئة العامة للطيران المدني يجب اتباع عدة خطوات كالتالي: