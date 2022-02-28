قدم واحصل على تمويل 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد للنساء

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عمليات البحث حول تمويل بنك التنمية الاجتماعية، فقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن تمويل للنساء والمطلقات يصل إلى 60 ألف ريال سعودي، ويتميز تمويل البنك الاجتماعي بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها من خلال الأشخاص المستفيدين، ولكي يتم الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر يجب توافر بعض الشروط، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة الأشخاص المستفيدين الشروط التي يجب توافرها وكيفية الحصول على تمويل 60 ألف ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية، ومميزات تمويل البنك.

تمويل 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية:

يقدم بنك التنمية الاجتماعية مختلف التمويلات التي يمكن الاستفادة منها ومن ضمن التمويلات (تمويل الأسرة – تمويل الزواج – تمويل الترميم – كنف – آهل)، علماً بان الفئات المستفيدة من الدعم هم ذوي الدخل المحدود والمتوسط والنساء والمطلقات والأرامل، حيث يمنح بنك التنمية الاجتماعية تمويل 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد ولا رسوم ويتم السداد على أقساط مرنة على مرور 5 سنوات، فمن خلال هذا المقال نوضح شروط الحصول على التمويل.

شروط الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية 60 ألف ريال سعودي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية من الأصل، وفي حالة كونه شخص مقيم يشترط أن تكون إقامته دائمة على أرض المملكة العربية السعودية. يتراوح عمر الشخص المتقدم يبدأ من 21 حتى 70عام ولا يتجاوز ذلك. أن يكون لدى الشخص المتقدم سجل ائتماني جيد ضرورة الموافقة على شروط وأحكام البنك لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال سعودي

ومن الجدير بالذكر أن تمويل بنك التنمية الاجتماعية يتميز بإنه ليس لديه رسوم إدارية، ويصل التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي ويتم السداد بشكل مريح على مرور 5 سنوات والسداد بشكل شهري، يتم الحصول على التمويل بدون ضامن أو كفيل، في حالة وفاة الشخص المستفيد من التمويل يتم إعفاءه من السداد لقيمة التمويل.

كيفية الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية بالخطوات: