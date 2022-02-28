نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2022 عبر موقع minha anem dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2022 ، حيث تم تفعيل منصة إعانة البطالة في الخامس والعشرون من فبراير 2022 وتم وضع بعض الضوابط والشروط لمن تعذر لهم التسجيل في وقتاً سابق، وتهدف إعانة البطالة في الجزائر إلى مساعدة ومساندة وتسهيل الظروف المعيشية للشباب، ويتم التسجيل الكترونياً دون عناء وبذل جهد بالإضافة إلي ذلك أتاحت المنصة للمستفيدين من حجز موعد أو تعديل بيانات الملفات وقد كان ذلك من أجل رعاية أفضل لتوظيف الباحثين عن عمل وتوفير خدمات عالية الجودة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن ذلك قبل أيام ونوه أن التفعيل سيدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، ليتم إضافته إلى حسابات جميع المستفيدين من إعانة البطالة في الجزائر وذلك اعتبارًا من 28 مارس 2022.

التسجيل في منحة البطالة الجزائرية 2022

تم الإعلان عن بدء توزيع الإعانات على الشباب العاطلين عن العمل لمساعدة تلك الفئات على تلبية احتياجاتهم المعيشية، والنهوض بالحالة الاجتماعية خلال الوضع الحالي الذي تمر به الدولة من جراء تفشي وباء كورونا، ونوضح عبر موقع ثقفني خطوات التقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة في الجزائر، ونبين بالخطوات كيفية التقدم والتسجيل للحصول على إعانات البطالة ونصع بين أيديكم الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها، وقد قال القصر الرئاسي الجزائري في بيان نشر على موقعه الرسمي على تويتر إن إعانة البطالة المقدرة بـ 13 ألف دينار جزائري (82 يورو) ستدفع ابتداء من مارس المقبل إضافة إلى التأمين الصحي، واكد انه سيتم احتساب المكافأة في ميزانية 2022.

رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

نوه الجهات المسئولة عن منحة البطالة أنه بالنسبة للمشتركين الذين تلقوا رسالة نصية قصيرة تخبرهم برقم تسجيلهم في الملحق المحلي للتشغيل، يمكنهم الآن التوجه إلى مكاتب البريد لفتح حساب جاري ليتلقوا عليه المنحة الشهرية.

ويتم التسجيل عبر رابط إعانة البطالة بالوكالة الوطنية للتشغيل minha anem dz

شروط الحصول علي منحة البطالة

من الشروط الهامة التي تم وضعها للحصول علي منحة البطالة الجزائرية التالي:

يجب أن يكون المرشح للتقديم من الجنسية الجزائرية فقط. أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل ولا يتلقى أي دعم من جهة أخرى أو له مصدر دخل آخر. أن يكون عمر المتقدم للتسجيل يتراوح من 19 و 60 سنة وتكون الأفضلية في التسجيل لكبار السن. أن يكون المستفيد مسجلاً في وكالة التوظيف الوطنية.

تم الإعلان عن أتاحه رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائرية مع بداية شهر مارس 2022 وتكون تلك المنحة من علاوة الدولة لسنة 2022.