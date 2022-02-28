السفارة الأمريكية فى موسكو تحث الأمريكيين على مغادرة روسيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص التحذير الأمنى الذى ورد على موقع السفارة الإلكتروني: "يقوم عدد متزايد من شركات الطيران بإلغاء الرحلات الجوية من وإلى روسيا، وأغلقت دول عديدة مجالها الجوى أمام شركات الطيران الروسية. يجب على المواطنين الأمريكيين التفكير فى مغادرة روسيا فورًا عبر الرحلات التجارية التى لا تزال متاحة حتى الآن".

من ناحية أخرى، قالت المسؤولة الحقوقية فى البرلمان الأوكرانى ليودميلا دينيسوفا إن أكثر من 210 أوكرانيين قُتلوا وأصيب أكثر من 1100 منذ أن بدأت العملية عسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأضافت ليودميلا دينيسوفا - وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" - أنه مع بداية اليوم الرابع من الحرب، قتل أكثر من 210 أوكرانيين وجرح أكثر من 1100".. مشيرة إلى أنه يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات كل يوم منذ بدء العملية الروسية.

ودعت المجتمع الدولى والشركاء الأوكرانيين إلى مواصلة تعزيز العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا من أجل الوقف الفورى للأعمال العسكرية.