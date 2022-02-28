الاتحاد الأوروبى يوافق على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لـ3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن بلاده تعمل على تشكيل حلف مضاد للحرب التى شنتها روسيا.

جاء ذلك، خلال محادثات هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، وأندجى دودا الرئيس البولندي، اليوم الإثنين، وفق ما ذكرت قناة إكسترا نيوز الفضائية، نقلا عن رويترز.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، فى تدوينة له على موقع "تويتر": "اتفقت مع جونسون ورئيس بولندا على خطوات مشتركة إضافية لمواجهة روسيا".