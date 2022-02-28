الصحة العالمية تدعو لإنشاء ممر آمن للإمدادات الطبية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى بيان اليوم، إن معظم المستشفيات الأوكرانية قد تستنفذ احتياطياتها من الأكسجين فى غضون 24 ساعة. ودعا لإنشاء ممر آمن للإمدادات الطبية إلى أوكرانيا.

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