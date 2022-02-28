سر حرف Z على أسلحة روسيا.. (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام أجنبية، سر وضع علامات "Z" على المركبات العسكرية الروسية التى دخلت إلى أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الطريقة هى خدعة أمريكية بريطانية تم استخدامها سابقًا بحرب الخليج.





ويوضح الفيديو جراف التالى سر حرف Z على أسلحة روسيا : ولجأت روسيا لهذا التكتيك لأن الروس والأوكران يمتلكون دبابات ومركبات عسكرية متشابهة جدًا، وحتى لا يتم استهداف مركبات بنيران صديقة.

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