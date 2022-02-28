بيان عاجل بشأن تأشيرات وشروط العمرة للمصريين

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، مساء أمس الأحد، إن عملية إصدار تأشيرات العمرة للمصريين بدأت بالفعل، علما بأن الفوج الأول للمعتمرين المصريين فى مكة المكرمة سيكون خلال أيام.
وأكد حنفى أن تكلفة أداء العمرة ستكون مرتفعة للغاية هذا العام 2022، إذ تبدأ من 35 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه يجب توافر عدة شروط ضمن ضوابط العمرة.
وتتمثل شروط العمرة فى:
أن يكون لدى الراغب فى أداء مناسك العمرة فحص "بى سى آر"، أو مسحة طبية خلال 48 ساعة قبل السفر.
يجب أن يكون الراغب فى العمرة حاصلا على التطعيم بـ لقاح كورونا داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون معه أيضا "كيو آر".
على الراغب فى العمرة كذلك الدخول فى حجر صحى مؤسسى داخل أحد الفنادق المعتمدة فى المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام، وبعد ذلك سيقوم بإجراء مسحة طبية.
فى حال كانت نتيجة المسحة سلبية يمكنه استكمال رحلته لأداء العمرة.
يجب أن يكون الراغب فى العمرة حاصلا على تأشيرة عمرة من خلال القنصلية العامة للملكة العربية السعودية سواء فى القاهرة أو السويس أو محافظة الإسكندرية، ويكون إصدارها عبر إحدى شركات السياحة المعتمدة.
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