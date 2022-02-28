نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التسجيل في منحة البطالة الجزائرية شروط التسجيل وموعد صب المنحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الجزائر مؤخرا بتقديم فرصة عظيمة جدا لكل شاب لا يجد عمل، أو كما يطلقون عليه الشباب العاطل هذه الفرصة هي منحة البطالة، تم تقديم هذه المنحة عن طريق السلطات الحكومية في دولة الجزائر، تهدف هذه المنحة إلى تقديم يدي العون إلى الشباب العاجز على توفير متطلبات أسرته.

شروط التقديم في منحة البطالة الجزائرية

هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متواجدة في الشاب الذي يريد التقديم في هذه المنحة وهذه الشروط هي:

أن يكون الشاب المتقدم لمنحة البطالة حامل للجنسية الجزائرية.

أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على هذا الدعم لا يملك أي مصدر من مصادر الدخل.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للمنحة عن 19 عاما ولا يزيد عن 40 عاما، وسيكون للأشخاص الأكبر سنا الأولوية في الحصول على الدعم.

أن يكون الشخص الذي قدم للحصول على هذا الدعم قام بالتسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل وهذه هي المرة الأولي التي سجل بها وألا تتعدي فترة تسجيله ست أشهر.

وأن يعرف حالته في الخدمة الوطنية.

وعلى الشخص المتقدم ألا يكون تم تسجيله في إحدى مؤسسات التعليم.

ألا يكون المتقدم استخدم أيا من الأجهزة العمومية مثل القروض.

إذا كان المتقدم إمراءة يجب ألا يكون زوجها له عمل.

طريقة التقديم في منحة البطالة في الجزائر

وهنا يأتي السؤال المعروف والذي يسأله الكثيرون إذا توافرت عندي كل هذه الشروط ماذا أفعل للحصول على هذا الدعم؟ وكيف أتمكن من التقديم عليه؟

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة والتي عليك إتباعها حتى تتمكن من التقديم وهي كالتالي:

عليك الدخول علي الموقع الخاص بالصندوق الوطني حتي تتمكن من التأمين علي البطالة، أو تدخل مباشرة علي الموقع الخاص بالوكالة الوطنية. عليك في هذه الخطوة ملئ كل البيانات المطلوبة، ووضع كل مطلوب في مكانه الصحيح. رفع كل الملفات والأوراق التي يتم احتياجها والتي تكون ضمن البيانات التي قمت بملئها. وتستطيع أيضا الحصول على هذه المنحة من خلال ذهابك إلى أي فرع من فروع مكاتب التأمين أو أحد مكاتبه.

موعد منحة البطالة الجزائرية

أكد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر أن هذه المنحة سيتم صرفها على كل شخص تم قبوله بها في شهر مارس 2022 م، فالكثير من الشباب يسعى للتقديم في هذه المنحة نظرا لأنها فرصه ذهبية بالنسبة لمعظم إن لم يكن لكل الشباب الجزائري العاطل.