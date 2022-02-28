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عمر شويل - جدة موعد ظهور الأهلية sbis.hrsd.gov.sa بالرسائل النصية بقبول الأهلية أو الرفض على الهاتف النقال للمستفيد من الضمان المطور، وكذلك الأرقام المجانية المتاحة للتواصل مع مؤسسة الضمان بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للاتصال بموظفي الوزارة لتقديم الشكوى أو الاستعلام عن الموعد المحدد لوصول الرسالة في حال تأخرت عن الوصول.

موعد ظهور الأهلية sbis.hrsd.gov.sa رقم الضمان المجاني للاستعلام وتقديم الشكوى

ينتظر العديد من مستفيدي الضمان رسائل الأهلية للذين لم تصلهم بعد بينما وصلت رسالة الأهلية من منصة الدعم والحماية لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤهل أو غير مؤهل، ويكون على المواطنين التأكد من العديد من الأشياء الخاصة بالتابعين والتأكد من الرد على الطلبات، ونقوم بشرح كل ما يفيد رسالة التأهيل وكيفية التعامل مع التفصيلات.

بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منصة تويتر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصتها الرسمية على تويتر آخر أخبار الضمان المطور والتي تم فيها قبول مستفيدي المرحلة الأولى واستمرار إرسال رسائل الأهلية للمرحلة الثانية، حيث أعلنت الاستمرار في دراسة الطلبات والإرسال التدريجي للرسائل النصية عل هواتف المسجلين بالقبول أو الرفض، كما بينت سبب تأخر الرد عن المستفيدين.

سبب تأخر رسالة الأهلية

بعد تجربة أحد المتابعين والمشتركين بالضمان المطور كان عليه اتباع التالي:

الاتصال على رقم الضمان المطور للتواصل مع موظفي الضمان لتقديم الاستعلام أو الشكوى.

متابعة حساب الضمان للتعرف على رد الوزارة على الاستفسار الخاص به.

يتم إضافة كافة بيانات التابعين وتسجيل رقم الهاتف النقال الخاص بالتابع.

استكمال كافة البيانات واتباع الخطوات ثم الإقرار بصحة البيانات.

كيف أتعامل مع رسالة رفض القبول بالضمان

يجب العودة إلى رسالة عدم التأهيل على الهاتف النقال.

يتم معرفة سبب الرفض (بيانات غير كاملة – رقم هاتف خاطئ – عدم استحقاق).

يقوم بالعودة للتسجيل من جديد في منصة الضمان المطور واستكمال البيانات الناقصة والالتزام بشروط الاستحقاق.

يتم إضافة التابعين وكافة البيانات الخاصة بالتابعين.

يقوم بالإقرار بصحة البيانات والقبول بشروط الوزارة.

تظهر حالة الطلب ثم يتم التسجيل.

موعد إيداع راتب الضمان في المرحلة الثانية رقم الهاتف المجاني للضمان 30 رجب – 3 مارس 2022 رقم الهاتف المجاني للتواصل مع موظفي الضمان 19911. يتم إرسال رسالة إلكترونية عبر الرسائل البريدية علي رقم 11157.

تسجيل غير المؤهلين بالمرحلة الثانية بالضمان لدخول المرحلة الثالثة

يتم مراجعة رسالة عدم التأهيل للتعرف على سبب الرفض. يقوم بإعادة التسجيل على رابط الضمان المطور الجديد. يتم تسجيل بيانات الفرد صحيحة واستكمال كافة الخطوات المطلوبة. يقوم بإضافة التابعين وتسجيل بياناتهم كاملة والهاتف النقال للتابع أيضا. يقر بصحة البيانات والالتزام بشروط الاستحقاق . يتم الحصول على رقم الطلب قبل الخروج من المنصة. يقم باستعمال رقم الطلب عند الاستعلام عبر رابط منصة الدعم والحماية أو عبر الاتصال الهاتفي بموظف الضمان.

موعد ظهور الأهلية sbis.hrsd.gov.sa

تستمر رسائل الأهلية في الوصول للمستفيدين بشكل مستمر حتى يوم تسلم الراتب وهو 30 رجب 1443 الموافق 3 مارس 2022، ويكون من حق المؤهلين الحصول على راتب مارس بينما يكون على غير المؤهلين التسجيل من جديد لدخول المرحلة الثالثة.