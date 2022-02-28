مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي pmhi ly منظومة القروض السكنية مصرف الإدخار

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عمر شويل - جدة مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي pmhi ly ، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الأحد 27 فبراير 2022 عن بداية عملية التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار والاستثمار العقاري، حيث وبمجرد ان تم تفيل رابط التسجيل في مبادرة إسكان الشباب ازداد البحث بشكل رهيب عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن اهم الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في المنظومة القروض من اجل الحصول على دعم مادي لإنشاء سكن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها دولة ليبيا. حيث بين وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خطوات وآلية التقديم على منصة مصرف الادخار وهو ما سنتعرف عليه من خلال موقع ثفني الاخباري في الأسطر الآتية من هذا المقال فتابعون للنهاية من اجل معرفة ذلك.

مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي pmhi ly

بعد انتظار طويل من شباب ليبيا خاصة المقبلين على الزواج او المتزوجين ولا يملكون سائق لائق للعيش الكريم تم اليوم اطلاق منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا بشكل رسمي بعد ان عقدت اليوم اللجنة المكلفة بتنفيذ مشاريع حكومة الوحدة الوطنية الليبية مؤتمر صحفي تم توضيح فيه مختلف الآليات والتفاصيل المتعلقة بخطوات التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي pmhi ly.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا

خطوات بسيطة جدا يستطيع جميع شباب ليبيا التقديم على منظومة القروض السكنية. وذلك بعد ان تم تفعيل المنظومة منذ قليل من قبل الجهات المكلفة بمبادرة إسكان الشباب. وللتسجيل ما عليكم سوى اتباع الخطوات المدرجة ادناه بشكل مفصل ودقيق والتي جاءت كالآتي:

الدخول على رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار.

بمجرد ظهور الصفحة الرئيسية للموقع اضغط على كلمة تسجيل جديد

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق وصحيح

بعدا يجب عليك ان تكتب رقم هاتفك الشخصي

ادخل الحروف حسب الصورة باللغة الإنجليزية

ستصلك مباشرة رسالة على هاتفك مكتوب فيها كلمة المرور الخاصة بك

بعدها يجب عليك أن تكتب رقم هاتفك مرة أخرى على الموقع وتنقر على تسجيل الدخول

لا تنسى ادراج جميع الأوراق والمستندات المطلوبة اثناء عملية التسجيل.

علاوة على ذلك فإن المسجلين الأوائل في منصة القروض السكنية للشباب في ليبيا ليست لديهم الأولوية في الحصول على القرض السكني إنما الشباب من الفئة المحتاجة هم من لهم الأولوية في الحول على القرض أولا، كما ان المهاجرين الليبيين يستطيعون التسجيل والحصول على الدعم، ولديهم الاختيار إما التقديم من أماكن إقامتهم أو الأماكن التي يودون الإقامة فيها.