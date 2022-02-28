وقال نيهمر -فى تصريحات اليوم الأحد- إن مجلس الوزراء سوف يناقش تطورات الأزمة فى اجتماعه غدا الإثنين لافتا إلى أن النمسا مستعدة لتكون مكانا للحوار بين القوى الدولية.
وأشار المستشار النمساوى إلى أن الرئيس الروسى أثبت مرة أخرى أنه مستعد للذهاب إلى أقصى الحدود فى هذه الحرب وذلك ردًا على العقوبات الغربية من حلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى.
وحذر نيهمر من أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية له الآن عواقبه الخطيرة لافتا إلى أن الحكومة سوف تناقش كل المخاطر المحتملة للصراع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا ترفض تلويح روسيا باستخدام القوة النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.