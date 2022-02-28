فيديوجراف- الوحش النووى.. غضب بوتين يوقظ أسلحة الردع الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - واتهم بوتن الغرب باتخاذ خطوات "غير ودية" تجاه بلاده فى اليوم الرابع من حرب أوكرانيا.

وبرر بوتن قراره منددا بـ"تصريحات الحلف الأطلسى العدوانية" تجاه روسيا، وانتقد العقوبات الاقتصادية "غير المشروعة" بنظره التى فرضها الغرب على روسيا ردا على غزو أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسى قد أشرف، قبل أيام قليلة من بدء حرب أوكرانيا، على مناورات قوات الردع الاستراتيجى، شلمت إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز قادرة على حمل رؤوس نووية.

وتجرى روسيا تدريبات مكثفة لقواتها النووية الاستراتيجية بشكل سنوى، لكن المناورات المخطط إطلاقها السبت تشمل بشكل واضح أسطول البحر الأسود، الذى يتمركز فى قبالة شبه جزيرة القرم، الذى أعلنت روسيا ضمه من أوكرانيا عام 2014.

قوات الردع الروسية

وقوات الردع الروسية مجموعة من الوحدات هدفها ردع هجوم على روسيا "بما فى ذلك فى حال حرب تتضمن استخدام أسلحة نووية" بحسب وزارة الدفاع.

وهذه القوات مجهزة بصواريخ وقاذفات إستراتيجية وغواصات وسفن. وعلى الصعيد الدفاعى، تتضمن درعا مضادة للصواريخ وأنظمة مراقبة جوية ودفاعات مضادة للطائرات وللأقمار الاصطناعية.