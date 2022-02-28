عاجل.. قرار جديد من الخارجية البريطانية لإضعاف الاقتصاد الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها سنواصل تصعيد العقوبات لإضعاف الاقتصاد الروسى، وإجبار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على التراجع عن العملية العسكرية فى أوكرانيا.





وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، اتفقوا على تشديد العقوبات ضد روسيا، وإرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا. وقالت تروس، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، إنه سيتم اجتماع مهم مع وزراء خارجية مجموعة السبع وأوكرانيا. لدينا موقف واضح وهو أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يجب أن يفشل وأن يتم استعادة سيادة أوكرانيا. وأضافت : "لقد اتفقنا على مواصلة إمداد أوكرانيا بأسلحة ومعدات دفاعية، وتصعيد العقوبات لإضعاف الاقتصاد الروسى".

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